◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準決勝 鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）

２大会連続決勝進出を目指した流通経大柏は、終了間際の失点で０―１で敗れた。

準々決勝から先発２人を変更し、大藤颯太（東京Ｖ内定）が３回戦以来、ＭＦ安藤晃希（水戸内定）は今大会初先発で送り出し、立ち上がりからロングスロー、左ＣＫ、ＦＫでゴール前に迫るも、鹿島学園の体を張った守備の前に決定機を作れず。

前半を０―０で折り返すと、後半１３分に流れを変えるべく３枚替えを行う。すると同２０分に３枚で投入されたＦＷ渡辺瞳也（２年）が鋭いシュートを放ち、その後は押し込む展開が続く。さらに同２７分にはＭＦ山元琉士（３年）が直接ＦＫでゴールを狙うもわずかにゴール右に外れる。同３８分には左ＣＫからメンディーが頭で狙うもＧＫの正面に。同４０分にはＦＷ金子琉久（３年）がカウンターからシュートを放つもバーを超えてチャンスを生かせなかった。

すると後半４５分、鹿島学園の途中出場のＦＷワーズィージェイヴェン勝にゴール前の混戦から左足シュートを押し込まれて失点。この１点が勝負を分け、無念の準決勝敗退となった。

試合後の会見で、榎本雅大監督は「強度の高い、お互いが、ばちばちやり合う展開でしたが、主導権を握れないまま終盤まで行ってしまったのが反省点」と振り返りつつ、「選手は持っているものを出してくれた。負けはしたが、いいゲームだった」とたたえた。