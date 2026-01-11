テニスの今季４大大会開幕戦、全豪オープンがオーストラリア・メルボルンで幕を開ける。１８日から本戦が始まる２０２６年大会は、１２日からの予選が大注目だ。日本は男子が５人、女子は３人が出場予定で、本戦切符を目指ししのぎを削る。２４年全豪ジュニアを日本男子として初めて制した坂本怜（１９）＝ＩＭＧ＝ら台頭する若手、元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝ら復活を目指すベテランが入り乱れ、下克上や弱肉強食の壮絶な戦いが繰り広げられる。優勝へひたむきに戦う本戦ももちろん、今年は予選が熱い。（構成・吉松 忠弘）

予選は３試合を勝ち上がって、ようやく本戦入りの切符を手にする。４大大会の予選は、本戦で１回勝つことよりも、勝ち上がるのが難しいと言われる。そこに坂本が自身初の４大大会本戦入りを懸け、２５年に続く２度目の予選に挑む。

昨年の全豪予選は、世界３６９位で主催者推薦枠での出場だった。１回戦で同１３６位、第２６シードの米国選手に、わずか２ゲームしか奪えずに敗退。全豪ジュニア王者とはいえ、プロの世界で簡単に通用するはずもなかった。

しかし、２５年は１年間で、大きく成長した。ツアー下部のチャレンジャー大会で２度の優勝。トップ１００の３選手から勝ち星を挙げ、９月の国別対抗戦デビス杯対ドイツでは、代表デビューを果たした。２４年末４００位台だった世界ランクは、１１月に最高１５９位をマークした。

世界ツアーを統括するＡＴＰ（男子プロテニス協会）には、「ネクスト・ジェン（次世代）」と称される２０歳以下のカテゴリーがある。１２月には、その年の２０歳以下世界ランク上位８人が出場するファイナルも開催される。ＡＴＰは何度も坂本を、次世代の若手として取り上げた。

１９５センチという日本人離れした規格外の長身が武器だ。３メートルを超す高さから打ち下ろされるサーブは豪快そのもの。長い手足を使い、コートをカバーし、フォアの強打を軸に攻撃する。錦織と同様に、日本協会の盛田正明名誉顧問が設立したテニス基金の援助を受け、１５歳で米ＩＭＧアカデミーに留学した。

怖いもの知らずの１０代だ。ひょうひょうとし「そのうち、天下を取りますよ」と話す。全豪ジュニア優勝時に「ラケットが『すごいよ』と俺に話しかけてきた」とウィットに富んだ“エピ”も披露した。Ｚ世代ど真ん中の大型新人が、大物の予感を抱かせる。

◆坂本 怜（さかもと・れい）２００６年６月２４日、名古屋市生まれ。１９歳。６歳でテニスを始め、錦織同様、日本テニス協会の盛田正明名誉顧問が設立したテニス基金の援助を受け、２２年に米フロリダにあるＩＭＧアカデミーに留学した。２４年全豪オープン・ジュニア優勝は、４大大会ジュニア日本男子シングルス史上２人目の快挙。同年５月にジュニア世界１位に輝いた。２４年９月にプロ転向。トレードマークは勝利の後に見せる「侍パフォーマンス」。１９５センチ、７８キロ。