Snow Man佐久間大介、阿部亮平との温泉エピソード披露「本当に助かる」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、10日に放送された。
【番組カット】収録中に…整ってしまった佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は“穴場温泉街”を深掘りした。
穴場温泉街の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、600湯以上の温泉を巡り、旅館のバイトも経験した湯野カラン氏と、全国の温泉街をめぐる様子を動画投稿する旅人やす氏を迎えた。
湯野氏は、穴場温泉街をより楽しむ方法として、「温泉街を深く味わう、つまり肩までどっぷりつかるには、公衆浴場に行くっていうのがおすすめ」だという。公衆浴場の魅力は、湯の鮮度が抜群であること。昔は源泉を遠くまで引く技術が乏しかったため、源泉近くにまず公衆浴場が建てられ、その次に付近に宿泊施設が建てられていたことから、公衆浴場の方が湯の鮮度が抜群なのだと語る。
さらに、公衆浴場は100円や200円といった破格の値段で利用できるためコスパも最強。地元民とのふれあいも魅力と話す。
佐久間は、群馬県の「草津温泉」で公衆浴場をはしごした経験があるそう。「やりましたね、阿部ちゃん（阿部亮平）ともう1人の友達とで、3人で。阿部ちゃんに草津行こうよって誘って」と温泉エピソードを披露。日村が「阿部ちゃんが結構そういうのガンガン（その場をリードして）引っ張っていくタイプ？」と聞くと、佐久間は「どうやって行くっていって、阿部ちゃんが全部調べてくれて。本当に助かる」と阿部の優しい一面を明かした。
