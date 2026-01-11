24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。昨年6月に発売した初写真集「水平線」が「週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞」授賞式のインタビューを公開した。

渡邊は6日夜に「『水平線』が、週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞をいただきました。この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！ 本当にありがとうございます」と感謝していた。

今回、ストーリーズで動画を公開。「2025年で一番印象に残っている出来事は？」と聞かれ、「まさに『水平線』のロケで、車でバンコクから3時間かかったところに行こうとしていた、実は行ってみたら6時間かかった。予定の大変更があった。一番印象に残ってる」と語った。

そして「でも2倍になっても、みんな楽しくロケバス移動してたので、あっという間な感じでした」と続けた。

さらに「これからも自分を隠すことなく、ありのままま、自分らしく生きていこうと思います」と意気込んだ。

衣装は膝上ミニスカワンピースのドレス姿を公開。白のワンショルダー型で片側の肩周りが全開だった。8日の投稿で「いつもとは違うドレッシーな感じ。背筋が伸びました！笑」とつづっていた。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。同年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。