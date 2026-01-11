刑務官（篠原涼子）、殺人犯（ジェシー）と出会う「禁断のラブストーリーもあります」 『パンチドランク・ウーマン』第1話あらすじ
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】危険な色気をまとう…殺人犯を演じるジェシー
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
こずえは、氷川拘置所で女性だけが収容された区域『女区（じょく）』の区長を務める刑務官。規律正しく冷静沈着で、他人にも自分にも厳しく生きてきたが、移送されてきた殺人犯・怜治の“見覚えのある顔”を目にした瞬間、思わず息をのむ。
記憶がよみがえり、こずえの中で、何かが少しずつ崩れ始めていく。怜治の事件を担当する警視庁捜査一課の刑事・佐伯とともに、こずえは次第に激動の渦へと巻き込まれていく。こずえの過去に一体何があったのか。怜治の事件に隠された真相とは。
本作で主人公・こずえを演じる篠原は「規律の番人である女性が殺人犯と脱獄に向かっていくところに本当に衝撃を受けました。そして、同時に『どういうことなのだろう？』とひきつけられ、のぞいてみたい気持ちが大きくなりました」と語る。さらに、「先が読めないので飽きさせないドラマになっています。またサスペンスドラマであると同時に、脱獄劇もあり禁断のラブストーリーもあります。ぜひ、応援していただけたらと思います」と視聴者へメッセージを送った。
【場面写真】危険な色気をまとう…殺人犯を演じるジェシー
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
記憶がよみがえり、こずえの中で、何かが少しずつ崩れ始めていく。怜治の事件を担当する警視庁捜査一課の刑事・佐伯とともに、こずえは次第に激動の渦へと巻き込まれていく。こずえの過去に一体何があったのか。怜治の事件に隠された真相とは。
本作で主人公・こずえを演じる篠原は「規律の番人である女性が殺人犯と脱獄に向かっていくところに本当に衝撃を受けました。そして、同時に『どういうことなのだろう？』とひきつけられ、のぞいてみたい気持ちが大きくなりました」と語る。さらに、「先が読めないので飽きさせないドラマになっています。またサスペンスドラマであると同時に、脱獄劇もあり禁断のラブストーリーもあります。ぜひ、応援していただけたらと思います」と視聴者へメッセージを送った。