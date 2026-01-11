「本当にメジャーでやれるのか」元エ軍GMが激白　MLB移籍時に大谷翔平に抱いた疑念「最高の打者になると予想はできなかった」

大谷をエンゼルスへと引き入れたエプラー氏(C)Getty Images

いまやお茶の間のヒーローと化し、その一挙手一投足が国際的な関心事となる大谷翔平。2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）というエポックメーキングな契約を交わし、「球界の顔」となった彼だが、メジャー挑戦当初の評価は今ほど確固たるものではなかった。

「（メジャーで）最初の開幕週、いや春季キャンプの頃から正直に言えば、あまり良くなかったんだ。とにかく色々あったんだ……。内部も含めて周囲は『この男（大谷）は本当にメジャーでやれるのか？』っていう疑問や不安で溢れていた」

MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組で、しみじみと語るのは、2017年にエンゼルスでGMを務めていたビリー・エプラー氏だ。

花巻東高校時代から「二刀流スター」として世間の耳目を集めた大谷を、熱心にスカウトしていたというエプラー氏は、日本ハムで実績を積み上げていた投打二刀流に対する当時の評価について「投手としては明確だったんだ。私はスティーブン・ストラスバーグ（元MLBドラフト1位投手）との比較もしていたぐらいだ」と回想。その上で、打撃面での懸念から「彼は将来どうなるんだろうと迷いもあった」と証言した。

「走塁はストライドが大きく、滑らかで、最高という印象だった。そこに問題はなかった。ただ、当時に彼がOPS1.000を叩き出すようなスラッガーになる予想をしていたかと言われれば、していなかった。メジャーで平凡以上の打者にはなれると思ってはいたが、『最高の打者』になる予想を立てるのは本当に難しかった」