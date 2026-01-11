昨季限りで現役を引退した、元札幌ＭＦ深井一希氏（３０）が１０日、指導者としての第一歩を踏み出した。この日が今年の始動となった札幌Ｕ―１８の練習に、深井氏の姿があった。コーチに就任しての初日。選手と話し、プレーした１時間半を「みんなの気持ちだとかも見られて、楽しくサッカーできた」とほほ笑んだ。

下部組織から札幌一筋でプレーし、プロでは公式戦通算２３０試合に出場した。その実績に選手が臆せぬよう、あいさつでは「一希さんとか一希君と呼んで」と自ら切り出した。「ちょっと距離があると思うので。なるべく早く縮めて、いいお兄ちゃん的存在になれたら。できるだけ一緒にボールを蹴ってあげながら、目線は同じくしていきたい」と対等に接していく。

現役時にはほぼなかった除雪やゴール運びなども率先して行い、「色んな人に支えてもらってやって来られたんだと、改めて感じた」と口にした。感謝の思いを結果につなげるために、自身の信条は存分に注ぎ込んでいく。「サッカーはミスのスポーツ。一個一個のミスで体を止めず、切り替えながら連続してプレーする選手になってほしい」。５度の両膝手術を乗り越えた“不屈の男”は、下を向かないことの大切さを訴え、自身に続く選手を育てていく。（砂田 秀人）

◆深井 一希（ふかい・かずき）１９９５年３月１１日、札幌市生まれ。３０歳。札幌苗穂小１年でサッカーを始め、小４で札幌Ｕ―１２入り。札幌Ｕ―１５、同１８と進み、２０１１年のＵ―１７Ｗ杯では日本代表の主力として８強入りに貢献。１３年に当時Ｊ２のトップチームに昇格。同年３月２０日のホーム・松本戦でリーグ戦初出場。昨年１１月２９日の愛媛戦で現役引退。現役時のポジションはボランチ。Ｊ１通算１４１試合出場８得点、Ｊ２は６６試合無得点。将来の目標は「札幌トップチームの監督」。