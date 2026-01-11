大河ドラマ「豊臣兄弟！」池松壮亮、兄弟役・仲野太賀との“兄弟の時間”語る
俳優の池松壮亮（35歳）が、1月10日に放送された情報番組「50ボイス」（NHK）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で兄弟役を演じている仲野太賀との“兄弟の時間”について語った。
春風亭昇太と小池栄子による、毎年恒例の大河ドラマ特別番組が放送され、「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉を演じる池松壮亮に、主演で豊臣秀長を演じる仲野太賀と、兄弟の絆を深めるために意識していることについて質問が出る。
池松は「そうですね、意識していること……週に1回は一緒にお風呂に入ってますね。太賀がお風呂をあまりにも好きなので、スタジオの近くに大きい銭湯があるので、だいたい週1で僕ら、お風呂に入っています。これが兄弟の時間です」と回答。
また、池松は仲野と10代の頃からの友人で、自分のことを1番知っている人物でもあると話し、「知人の方からも、『本当に兄弟みたいだよね』と言われることも過去ありましたし、まさか、こういう大河ドラマという場で本当に兄弟役を演じる日が来るとは、とその巡り合わせにとても驚いていますし。ちゃんと2人で人生を共有してきたことをこの豊臣兄弟に捧げるような気持ちで、パーソナルなもの、純粋なものを兄弟に反映させていきたいと思っていますね」と語った。
