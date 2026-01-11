浜辺美波、大河ドラマ「豊臣兄弟！」で演じる役は「ツンツンツンデレ」

女優の浜辺美波（25歳）が、1月10日に放送された情報番組「50ボイス」（NHK）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で演じる役は「ツンツンツンデレ」と語った。



春風亭昇太と小池栄子による、毎年恒例の大河ドラマ特別番組が放送され、「豊臣兄弟！」で寧々役を演じている浜辺美波に番組がインタビューを実施。



浜辺は「（池松壮亮演じる）藤吉郎さんとお話しする時は、とにかく寧々はツンツンツンデレだから。そこも何か愛らしく見ていただければうれしいです」とコメント。



印象に残っているシーンについて、浜辺は「とにかくおだんごなんですけど」と、第1話で食べているだんごについて「とにかく弾力があって、飲み込めない！台詞が言えない！ってなって。セリフとの相性が悪いのでアセアセしていました」と話す。ただ、浜辺は「（他のシーンで）おだんごが出てくると、私は大変さを知っているのでワクワクします。がんばってくださいね！って」と語った。