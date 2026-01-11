俳優の松下洸平（38）が10日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。キスシーン前に気を遣っていることを明かした。

ゲストに俳優の生田斗真を迎え、話題はドラマなどでの「キスシーン」についてに。松下は「どれぐらい準備します?」と尋ねつつ「夜休あけキスシーンからですの時は弁当食います?」のシチュエーションを聞いた。

これに生田は「女優さんによっては“食べていいですか?”って言ってきてくれる人いるじゃないですか。その時は凄い“よし!”って思う。“じゃあ食べよう。僕も食べる。あなたも食べて”って」と伝えた。

「どうですか?松下くんは」と生田から聞かれると「僕は選びます。具を」と弁当で食べるものを選んでいるとした。その理由については「だってにおいとかで…キスシーンの時にやっぱり嫌じゃないですか。変な風に思われたら。だから一番においがなさそうなやつをちょっとだけ食べる」と明かした。

また、お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二が「入念に磨いたりとかもあんの?」と歯を磨くのか聞くと、松下は「もう本当に…もう…歯ブラシ折れるぐらい」と伝えて笑いを誘った。