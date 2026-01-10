「身体能力凄いな」「打点が高くて笑う」一時はベンチ外が続いた松木玖生、待望のイングランド２点目に驚嘆の声！「かっこよすぎて震えた」
１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、松木玖生が所属するイングランド２部のサウサンプトンは、３部のドンカスターと対戦。３−２で接戦を制した。
この試合に先発した松木が、結果的に決勝点となったゴールを決める。２−０で迎えた41分、右サイドからのクロスに難しい体勢ながら打点の高いヘッドで合わせ、見事にネットを揺らしてみせた。
22歳のMFは、８月26日のカラバオカップ２回戦で、ノーリッジを相手に決めたミドルシュート以来となる、約４か月半ぶりの今季２点目となった。
この一撃に、ファンからは次のような声が上がった。
「点決めとるやん」
「松木玖生のヘディング最高！ 高さとタイミングが完璧すぎるね！」
「決めたか！！！」
「かっこよすぎて震えた」
「マジですげえ。松木の背筋どうなってんの？」
「完璧に仕留めた」
「本当に打点が高くて笑う。よくアレをゴール出来たな。スゲーわ」
「やっぱ身体能力凄いな」
先制点にも絡んだ松木。一時はベンチ外が続くなど冷遇されていた22歳が、結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジですげえ」ファンが驚嘆した松木玖生の鮮烈弾！
