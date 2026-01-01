¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¤À¤á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦ÍÂ¼´ÆÆÄ¡¢Á°ÆüÎý½¬¤Ç³°¤·¤Þ¤¯¤ê¤ËÉÔ°Â¤âÁÔÀä£Ð£ËÀïÀ©¤·¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦½à·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£±¡½£±¡Ê£Ð£Ë£¹¡½£¸¡Ë¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡Ê£±£°Æü¡¦£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë
¡¡½à·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤È¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¤Î£±£°ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÇòÇ®¤Î£Ð£ËÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï£±£²Æü£±£´»þ£µÊ¬¡¢£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡££±£°¿ÍÌÜ¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê£Ð£ËÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅ¼ä¤«¤é°ìµ¤¤ËÂç´¿À¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±¹»½é¡¢¸©Àª¤Ç¤Ï£°£¸Ç¯ÅÙ¤Î¼¯»ùÅç¾ëÀ¾°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬Ì¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¼¯»ùÅç¤Î»Ò¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ò¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡Ê£¹Æü¡Ë¤ÎÎý½¬¤Ç£Ð£ËÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Õ¤«¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢³°¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤À¤á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÂ¼´ÆÆÄ¡£¼ç¾¤Î£Ä£ÆÃæÌî¤â¡¢ÏÈ¤ò³°¤·¡¢£Ç£Ë¤ËËÉ¤¬¤ìÂ³¤±¤ëÌÌ¡¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤·¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÌî¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤ì¤ë¤·¡¢Äã¤¯¤ÆÂ®¤¤¤Î¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ½õÁö¤òÃ»¤á¤Ë¼è¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÈÉÔ°Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÁíÂÎ¤È¤Î£²´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë£µÎã¤Ç¡¢£³¹»¤·¤«À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½é¤Î·è¾¡¤Ç¤½¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£¡ÖÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤Î·è¾¡¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÃæÌî¡£ÁíÂÎÍ¥¾¡¸å¤â½Ë¾¡²ñ¤òÀß¤±¤º¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤Â³¤±¤¿Ì´¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤À¡£¡ÊÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¢¡²Æ¤ÎÁíÂÎ¤ÈÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¤Î£²´§¡¡¼óÅÔ·÷³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿£±£¹£·£¶Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç¤Ï²áµî£µÎã¡££¹£·Ç¯ÅÙ¤ËÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢£²£°£°£°Ç¯ÅÙ¤È£°£³Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñ¸«¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢£±£µÇ¯ÅÙ¤ËÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢£²£±Ç¯ÅÙ¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤¬Ã£À®¡£¹ñ¸«¤Ï£°£°Ç¯ÅÙ¤Ë£Æ£×Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢£°£³Ç¯ÅÙ¤Ë£Æ£×Ê¿»³ÁêÂÀ¤ÎÄ¶¹â¹»µé¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¡£Ä¾¶á¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡¢£Í£Æ¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¸½¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¤Î£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£