NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、錦織（吉沢亮）と三之丞（板垣李光人）が、ついに作品内で初めて対面した。どちらも物語の要所にいる人物でありながら、これまで接点がなかっただけに、視聴者にとって待望の瞬間だったろう。

放送後には番組公式SNSの“はじめまして”記念のオフショットが公開された。「実はこれまで一緒のシーンがなかったお二人」という一言も相まって、SNSには歓喜の声が寄せられた。面白かったのは、「ついに会った！」という喜びと同時に、多くの人がある作品名を思い浮かべたことだ。板垣は近作のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）で岡部たかしと共演し、2人のやり取りが話題になっていたが、今回特に多くの人が思い浮かべたのは、映画『ババンババンバンバンパイア』（以下、『バババ』）だった。俳優の共演歴があるだけで、朝ドラのワンシーンが少し違って見えてくる。そんな楽しみ方が、SNSの反響にもよく表れていた。

実際に2人が同じ場に立ったのは、1月7日放送の第68話だった。きっかけは、トキ（髙石あかり）が抱え込んできた雨清水家の事情が、いよいよヘブン（トミー・バストウ）の前で表に出てしまったことだった。三之丞がトキのもとへ現れ、金の工面を頼む。錦織はその場に居合わせる形で、三之丞と初めて顔を合わせることになった。

『ばけばけ』は、異文化との出会いが“日々の暮らし”を少しずつ変えていくドラマでもある。ヘブンという外国人が松江に来たことで、トキだけでなく周囲の人々も、これまで当たり前だと思っていた考え方を揺さぶられていく。錦織はその中で、ヘブンの言葉を周りに伝え、周りの事情をヘブンに説明する役回りを担う。一方の三之丞は、家の事情で苦しい状況にいながら、見栄もあって助けを素直に受け取れない。トキが支えてきたことも、感謝と負い目が入り混じってしまう。そんな錦織と三之丞が、夫婦になろうとするトキとヘブンを挟んで同じ場に立ったのが第68話だった。

■吉沢亮×板垣李光人の共演作として外せない『青天を衝け』 そして、この初対面が一段楽しく見えるのは、『バババ』の記憶がしっかり残っている視聴者もいるからだろう。実写映画で吉沢が演じた森蘭丸は、銭湯に住み込みで働く美青年……なのだが、その正体は450歳のバンパイア。板垣が演じる李仁は、銭湯のひとり息子で、蘭丸が狙うのは18歳童貞の血。李仁の成長と純潔を見守ってきた蘭丸が、李仁の恋によって危機に陥り、「童貞喪失阻止作戦」へ突っ走るという設定だけで強いのに、なぜか成立してしまうのは、2人の距離感とテンポが気持ちよく噛み合っていたからだろう。

『バババ』の面白さは、奇抜な設定そのもの以上に、「守りたい（守り抜きたい）」が空回りし、勘違いとすれ違いが連鎖していくところにある。蘭丸は冷静な顔をしながら内心は大慌てで、李仁はまっすぐで無防備。温度差がそのままテンポになって話が加速していく。その転がり方を知っていると、『ばけばけ』第68話で、説明不足が誤解を呼び、場がじわじわと崩れていく流れにも、どこか『バババ』を思い出す瞬間がある。もちろん作品の質感は違う。それでも「会話が噛み合わないのに状況だけ進む」あの感じは、確かに共通していた。

さらに、もうひとつの共演作として外せないのがNHK大河ドラマ『青天を衝け』だ。吉沢は渋沢栄一、板垣は徳川昭武を演じ、パリ万国博覧会へ向かう“パリ編”で同じ時間を重ねた。昭武は将軍の名代として若くして大役を背負い、栄一はその隣で段取りや交渉を引き受けながら支えていく。無邪気に笑い合う関係というより、背負うものの大きさが二人の距離を近づけていく、そんな並びが印象に残っている。だからこそ、『ばけばけ』で錦織と三之丞がようやく同じ場に立った瞬間、「この2人が同じ画面にいる」というだけで少し見え方が増す。『バババ』で見せた軽やかな掛け合いとはまた違う形で、2人の関係性が見えてくるのが面白い。

2025年に『バババ』で共演した2人が、今度は朝ドラ『ばけばけ』で同じ画面に並んだ。これだけで、視聴者にとっては十分うれしい出来事だろう。さらに『青天を衝け』での共演も思い出すと、吉沢亮と板垣李光人が並ぶ場面には、作品ごとに違う魅力が重なって見えてくる。『ばけばけ』の中で、この組み合わせがこれからどんな場面で生きていくのか。次に2人がどのような形で並ぶのかにも注目したい。（文＝川崎龍也）