11年ぶりに日本球界に復帰し、新天地の楽天でプロ20年目のシーズンを迎える前田健太投手（37）が10日、沖縄県内での自主トレを公開した。平地で変化球を交えた投球を披露したベテラン右腕は「180投球回クリア」と「日本一」を宣言。前日に同学年の前ロッテ・沢村拓一投手（37）が現役引退を表明する中、自身はさらなる奮闘を誓った。

新たなシーズンへの思いを代弁するかのようだった。ミットを叩く心地いい音が室内練習場に響き渡る。前田健が約50メートルのキャッチボールに続き、バッテリー間ほどの距離で約20球。直球に加え、カーブ、スライダー、ツーシームを交え「自主トレの期間の仕上がりでいうと7、8割ぐらいしっかり力を入れて投げられている」とうなずいた。

広島に在籍した15年以来、11年ぶりの国内復帰に「新鮮な気持ちでワクワクしながら練習しています」。練習中には笑みもこぼれ、恒例の「マエケン体操」も披露。キャンプインが約2週間遅いメジャー時代よりも早めの仕上がりを意識して調整を進める。久しぶりに握るNPB球への対応には「現段階では問題なく投げられている。ブルペンやバッターが立つと感覚や変化量も変わる。最終的には調整していかないといけない」と見据えた。

節目のプロ20年目。「たくさん投げてたくさん勝ちたい。5点取られても10点取ってくれたら勝てるので、いっぱい打ってください」と冗談交じりに野手にアピールした。チームは昨季、規定投球回（143イニング）をクリアした投手がいなかっただけに「最低、規定投球回は投げたいし、180回とか目標は高くしていきたい」。15年を含め広島時代に6度マークした180イニング。メジャーでは一度もなく、楽天では18年の則本以来となる大台クリアでのフル回転を誓った。

今年4月で38歳。顎ひげにも白いものが交じるようになった。前日には同じ「88年世代」の前ロッテ・沢村が現役引退を表明。電話連絡を受けた右腕は「とにかくお疲れさま。俺はもうちょっと頑張るよ」と伝えた。しのぎを削ってきた黄金世代だが「徐々におじさんになってトゲが取れてきた。ライバルというより、仲間意識が強くなっている」と笑う。シーズンを戦う上でも「困った時は右なら（坂本）勇人、左ならアキ（秋山）にどういうボールが嫌だとかいろいろ聞ける」と結束の強さをうかがわせた。

「日本一になれるようにたくさん貢献します」。日米通算200勝まで残り35勝としているマエケンの最終章が、幕を開ける。（花里 雄太）

《開幕までに気遣い「解消したい」》前田健は入団会見の際、新たなチームメートに対して「DM大歓迎」を宣言。名前は伏せたものの「何人か“お願いします”ときました」と明かした。「プロ入った時に20年目の選手を見るとすげえなと思っていたし、自分がその立場なのは凄く不思議」。それでも「気を使ったり、使われるとストレスになってしまう。シーズンに入るまでに、そういう部分は解消できるようにしていきたい」と話した。

《パでは40年ぶりへ》満年齢38歳以上のシーズンに180イニングをクリアしたのは、12年三浦大輔（D＝39歳）の182回2/3が最後。パでは86年山田久志（阪急＝38歳）の210回1/3以降達成者はなく、前田健（楽）がクリアすればリーグ40年ぶりになる。なお、黒田博樹はヤンキース時代の13、14年に38、39歳シーズンで201回1/3→199回と2年連続180イニング以上を記録している。