◇全国高校サッカー選手権準決勝 神村学園 1（9PK8）1 尚志（2026年1月10日 MUFG国立）

準決勝2試合が行われ、神村学園（鹿児島）は尚志（福島）に先制を許すもFW日高元（はじめ、3年）の今大会6点目で1―1に追い付くとPK戦を9―8で制して全国高校総体との2冠に王手をかけた。鹿島学園（茨城）は流通経大柏（千葉）を1―0で撃破し、初めて決勝に勝ち上がった。U―17タイ代表の留学生GKプムラピー・スリブンヤコ（2年）を中心に堅守が光った。ともに創部初めて進出する決勝は12日午後2時5分からMUFG国立で行われる。

邪念を捨てたダイビングヘッドで、夏の王者が息を吹き返した。0―1の後半28分。神村学園のFW日高は相手DFの死角から勢いよく左クロスに飛び込む。劣勢の展開を一変させる同点弾だ。「苦しい時間の中で、チームにも自分にも自信がついた。今日のゴールは最高だった」と胸を張った。

初戦の2回戦から2戦5発と量産も、準々決勝の日大藤沢戦は無得点。素直に勝利を喜べず、試合後は涙を流した。「今日はチームのために走ることを意識した」。見つめ直した姿勢が生んだ大会6点目。チームメートのFW倉中に並び、再び得点ランク首位に返り咲いた。

関係者によると、目覚ましい活躍が続く日高にはJ2大宮から獲得オファーが届いていることが判明。PK戦は先蹴りの1人目で成功。自身の将来を切り開いた日高が先陣を切り、チームは10人目までもつれた死闘の末、史上6校目の夏冬連覇に王手をかけた。

学校生活から互いに刺激し合う強豪の女子サッカー部はきょう11日、兵庫県で開催中の全日本高校女子選手権で決勝に臨む。バトンをつないだ日高は「自分たちも決勝に向けて集中していきたい」。史上初のアベック優勝へ、時は満ちた。

◇日高 元（ひだか・はじめ）2007年（平19）11月13日生まれ、宮崎県出身の18歳。神村学園中から同高に進学。24、25年のU―17日本高校選抜候補。好きな選手は日本代表FW前田大然（セルティック）。趣味は筋トレ。1メートル65、63キロ。利き足は右。

○…神村学園が両チーム計20人に及ぶPK戦の末、9―8で尚志に勝利した。準決勝以降のPK戦スコアでは、昨年度決勝の前橋育英9―8流通経大柏（計20人）に並ぶ最多タイ。大会最多は18年度2回戦の帝京長岡17―16旭川実で、計38人がキッカーを務めた。