俳優の福山雅治（56）と大泉洋（52）が10日、都内で行われた映画「映画ラストマン―FIRST LOVE―」（監督平野俊一）の新春舞台あいさつに登壇した。

昨年大みそかのNHK紅白歌合戦では、福山が［B’z］の稲葉浩志（61）とコラボし、同作の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」をテレビ初披露。2020〜22年に司会を務めた大泉は“紅白通”として、北海道の実家でテレビにくぎ付けだったといい「本当に良かった」と振り返った。

劇中で無敵バディを組む福山が、稲葉と音楽界最強バディを組んだだけに、司会者から「嫉妬したか？」と聞かれると「嫉妬なんてしていません。終わった瞬間に“ブラボー、ブラボー”と叫んでました」と回想。21年の紅白で、白組のトリを務めた福山の歌唱終わりに大泉が「ブラボー」と連呼して目頭を押さえるシーンを想起させた。福山は「（紅白会場の）NHKホールを出たら大泉さんから“ブラボー”とLINEが入っていました」と明かし、会場の笑いを誘った。

バディの仲はさらに深まった様子で、福山は「（大泉は）僕のモノマネをして物語に奥行きを出してくれている」、大泉も「改めて面白い人。一言で笑わせてくれる」と、会場も驚くほど褒め合った。同作は先月24日に公開され、今月10日時点で興行収入は10億円を突破。福山は「（映画を見て）“泣ける”という感想を頂けるのはうれしい。“泣けるラストマン”であると太鼓判を押せる」と胸を張った。