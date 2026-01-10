大相撲初場所は11日、東京・両国国技館で初日を迎える。10日は土俵祭りが行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）らが場所の安全を祈願した。

優勝額贈呈式に出席した大の里は5回目の優勝額で朝日と富士山が描かれたアイ工務店の化粧まわしを選んだ。「横綱になって最初にいただいた化粧まわし。15日間、一生懸命やっていきたい」と意気込んだ。

九州場所で初優勝を飾った安青錦は米国人芸術家のキース・ヘリングの作品をあしらった化粧まわしを選び「思ったよりかっこよかった」と笑顔。初場所では06年夏場所の白鵬以来となる20年ぶりの新大関優勝を狙う。

《懸賞過去最多》日本相撲協会は初場所の懸賞の申し込み本数を発表した。15日合計では3469本で過去最多。従来の最多は昨年秋場所の3108本だった。結びの一番指定が395本、力士別では大の里が375本で1位、豊昇龍が267本で2位。初日は休場者が出なければ258本で昨年の初場所千秋楽の256本を上回り、1日の懸賞としては過去最多を更新する。申し込み企業数は128社で新規は18件。テレビ朝日ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」の懸賞旗には主演の松嶋菜々子、主題歌を担当する斉藤和義が描かれているという。