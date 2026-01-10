将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は11日、静岡県掛川市の掛川城二の丸茶室で始まる第1局で開幕する。4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝はタイトル戦の開幕局で15連勝中。得意のスタートダッシュで5連覇を目指す。2期連続挑戦の永瀬拓矢九段（33）は対藤井のタイトル戦6連続敗退からの脱出を狙う。

天守閣を仰ぎ見て、身の引き締まる思いだったという。藤井が掛川城で指すのは第71期、第72期、第74期に続いて4回目。いずれも第1局で、7日に叡王戦本戦を大阪で済ませてきたとはいえ、「いよいよ王将戦開幕と気持ちが入るところがある。対局内容も印象に残っているところが多い」。タイトル戦対局は昨年11月13日に4連勝で決着した竜王戦第4局以来。2カ月ぶりに戻った大舞台への意欲を語った。

23年度竜王戦以来、開幕星をつかみ続けてきた。23年度棋王戦は伊藤匠2冠相手にお互いの王が敵陣へ入り、詰ますことができなくなる持将棋で引き分けた。同じ手順を4回繰り返し、先手後手を入れ替えて指し直す千日手も2度あったが、1持将棋を挟んで実に15連勝。先手必勝を継続できたからこそのタイトル32期獲得にして敗退はわずか2度。第1局は先手後手を開始直前の振り駒で決めるため事前準備がしにくい難点があるが、次の対戦相手より将棋そのものの理解に努める王道を貫いてきたからこその連勝記録と言えた。

「少しずつ指し方の幅を広げることを意識してやっている。具体的な結果を目指すより柔軟な指し方、局面の捉え方を身に付けて実力を高めていくことができれば」

前期第5局、デビュー9年で初めて2手目に飛先の歩を突かず角道を開け、勝利。4勝1敗で永瀬を退けた。この日改めて語った新年の抱負も、その路線を踏襲する決意の表れに違いない。「1日目の最初から一手一手読みを入れて考えていくことが重要」。つまり対局開始の午前9時から、また何かが起きる可能性はある。（筒崎 嘉一）