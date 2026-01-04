◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝 鹿島学園1ー0流通経大柏（2026年1月10日 MUFG国立）

全国高校サッカー選手権準決勝2試合が行われ、鹿島学園（茨城）は流通経大柏（千葉）を1―0で撃破し、初めて決勝に勝ち上がった。U―17タイ代表の留学生GKプムラピー・スリブンヤコ（2年）を中心に堅守が光った。神村学園（鹿児島）は尚志（福島）に先制を許すもFW日高元（はじめ、3年）の今大会6点目で1―1に追い付くとPK戦を9―8で制して全国高校総体との2冠に王手をかけた。ともに創部初めて進出する決勝は12日午後2時5分からMUFG国立で行われる。

優勝候補を沈める一撃に国立がどよめいた。波状攻撃が続いた後半45分、途中出場のFWワーズィー・ジェイヴェン勝（2年）が左足で均衡を破った。ついにもぎ取った1点は身長1メートル93のタイ人GKプムラピーが守った。前半22分には至近距離から相手ヘディングを防ぐなど被シュート13本を完封。猛勉強中の日本語で「死ぬ気で守った。最高っす」と胸を張った。

プムラピーはタイの強豪ムアントンの下部組織に所属した20年にテレビで見た国立に憧れ、日本の高校サッカーに興味を持った。父がSNSで留学生制度の整う鹿島学園の情報を知り留学が実現。登録の関係で公式戦出場資格を得たのは昨夏だったが、その後は先発に定着。準決勝前日にタイ語で「勝利」「優勝」を意味する2つの言葉を仲間に伝えて士気を高めるなどチームに溶け込んでいる。

準決勝、決勝は母国でも中継され、試合後にはタイ代表コーチから「よかったね！」とのメッセージも届いた。昨年3月の練習試合で0―3と完敗した相手を完封し、頂点まではあと1勝。守護神は「決勝も死ぬ気でゴールを守って優勝したい。目標は日本でプロになること」と意気込む。J1の鹿島、J2の水戸がリーグ制覇、筑波大が全日本大学選手権を制し、高校年代では鹿島ユースが3冠達成。サッカー界の“茨城旋風”は鹿島学園が締めくくる。

◇プムラピー・スリブンヤコ 2008年7月23日生まれ、タイ出身の17歳。社会人でサッカーをしていた父の影響で5歳から競技を始める。当初はフィールド選手だったが「走るのが好きじゃない」を理由に10歳でGKに転向。強豪ムアントンの下部組織に所属し、24年から鹿島学園に留学。初めて覚えた日本語は「悪い言葉なので言えない」。昨年はU―17タイ代表としてU17アジア杯に出場。1メートル93、72キロ。