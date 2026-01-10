【オテパー（エストニア）＝平地一紀】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）複合男子個人第８戦は１０日、エストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗（北野建設）がＷ杯通算出場を２９６試合に伸ばし、前日の第７戦で並んだウィルヘルム・デニフル（オーストリア）を抜いて単独最多となった。

強風で前半飛躍が中止となって４７位だった８日の予備飛躍が採用され、後半距離（１０キロ）で順位を上げたが、３６位だった。日本勢最高位は山本涼太（長野日野自動車）の１３位。９日の第７戦は山本が９位、渡部暁が２１位だった。

「誰も３７歳にアドバイスできない」

今季限りで引退する３７歳の渡部暁に、新たな勲章が加わった。「夢中になっていたら、もう２０年たっちゃったという感じ。最後の最後まで、夢中になったまま終わりたい」。世界の舞台に約２０年立ち続け、Ｗ杯出場試合数で単独最多の金字塔を打ち立てた。

先月、三男の誕生に合わせて帰国。「調整不足感はある」と認めるように、復帰戦となった前日は２１位だった。１０日も、失敗したという予備飛躍の結果が採用されたことで苦戦を強いられたが、「意識のポイントを下半身に持っていった」という後半距離はベテランらしい勝負強さで他選手をかわし、巻き返した。

今季開幕前、自らが２０１２年にＷ杯初優勝を飾り、来月の五輪開催地にもなるイタリア・バルディフィエメで笑って話した。「誰も３７歳にアドバイスできることはない。だから手探り。でも、『このぐらい休みを取った方がいい』みたいな体の感覚はつかめてきている」。年輪を重ねたからこその強みもある。

顔を粉雪で白くしながら、力強く言い切った。「ここまで来たら３００（試合出場）までいきたい。大台に乗っておくのは、まあ、面白いかな」。集大成のラストシーズン。五輪も、Ｗ杯も、悔いのないように滑りきる。（平地一紀）