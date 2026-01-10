【王将戦7番勝負を読む 谷川浩司十七世名人EYE】王将4期の谷川浩司十七世名人（63）が王将戦を展望した。藤井王将に連続挑戦となる永瀬九段の奮起に期待した。

今年度のタイトル戦は8冠中、5つが終了した。藤井が4冠を防衛。伊藤匠2冠（23）＝叡王、王座＝は昨年10月、藤井から王座を奪い2冠目を手にした。そして年が明け、藤井が王将、棋王の防衛戦に臨む。叡王戦は本戦が始まり、挑戦権争いが佳境に入る。

谷川は伊藤の強みを「終盤力でしょう。読みの正確さ、スピードに加え、ひらめき型で逆転もある。（藤井に挑んだ）叡王戦、王座戦も逆転勝ちがありました」と指摘する。先手後手が直前に決まるトーナメント戦で強さを発揮。両者は同学年でもあり「2強」との声もあるが、まだ違和感があるという。

「タイトル数の6―2は大差です。藤井王将と伊藤2冠にはまだ差があり、伊藤2冠と永瀬九段は微差でしょうか」。今年度名人、王位、そして王将戦で挑戦をした永瀬を評価する。

キーワードは「連続挑戦」だという。昨秋の竜王戦は2期連続、佐々木勇気八段（31）が藤井に挑んで0勝4敗。王将戦で永瀬、棋王戦では増田康宏八段（28）が前期に続いて藤井に挑む。

「連敗すると勝負付けが終わったと捉えられても仕方ない。（永瀬ら挑戦者は）期するところがあると思います」。振り駒で先後が決まる第1局、そして先後が決まって初めて臨む第2局までに「最低でも1勝したい」とする。

一方で、永瀬は藤井以外にほとんど負けてない。今年度成績は36勝15敗。うち3勝10敗の藤井戦を除けば33勝5敗で勝率・868になる。特に先後が決まっている将棋での強さが光る。「手番があらかじめ分かれば綿密に準備できる」。確かに挑戦権を獲得した王位戦、王将戦、進行中のA級順位戦のリーグ戦では今年度15戦全勝と圧倒的だ。

では戦型はどうか。雁木（がんぎ）などの力戦型がトレンドだが、「最先端を走る2人の対戦ですから」。永瀬が「角換わり以外は木刀」と表現するように、角換わりのまさに真剣勝負を期待した。（構成・筒崎 嘉一）