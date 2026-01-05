SNSで報告相次ぐ

プロ野球、オリックスの宮城大弥投手が10日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。相手は同じ沖縄出身の一般女性。年末年始にスポーツ界では結婚報告が相次いでいる。

宮城は「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です。これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります」とつづった。

2020年にドラフト1位で沖縄・興南高からオリックス入り。1年目から1軍登板を果たし、左のエースとしての地位を固めてきた。昨季は山本由伸投手がかつて着けていた背番号18を受け継いだ。23試合で7勝3敗、防御率2.39を記録。今季はV奪還へフル回転が求められる。

年末年始にスポーツ界で幸せな報告が相次いでいる。

昨年12月30日には、陸 上男子100メートル日本記録保持者の山縣亮太（セイコー）が自身のインスタグラムで2025年に「入籍を致しました」とし、「今後もより一層競技に邁進していきたいと思います」と力を込めた。

今月6日は、箱根駅伝の前1区区間記録保持者の吉居大和（トヨタ自動車）が自身のXで、名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーとの結婚を発表。「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります」と意気込んだ。

バドミ ントン男子の元世界ランク1位・桃田賢斗（NTT東日本）は9日に自身のインスタグラムを更新。「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」とし、「近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミ ントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とつづっていた。



