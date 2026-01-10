¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¼¯Åç³Ø±à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¡¦¥ï¡¼¥º¥£¡¼¤¬¸åÈ¾£´£µÊ¬£ÖÃÆ¡¢£Æ£×Îò¤Ï£±Ç¯È¾
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡½à·è¾¡¡¡¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë£±¡½£°Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡Ê£±£°Æü¡¦£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë
¡¡½à·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤È¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼¯Åç³Ø±à¤Ï£µ»î¹çÏ¢Â³ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö£Æ£×¥ï¡¼¥º¥£¡¼¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ó¾¡¡Ê¤«¤Ä¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬¸åÈ¾£´£µÊ¬¤ËÂç²ñ½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¶¯¹ë¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ï£±£²Æü£±£´»þ£µÊ¬¡¢£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥º¥£¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡££°¡½£°¤Î¸åÈ¾£´£µÊ¬¡¢¼¯Åç³Ø±à¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¡ÖÂèÏ»´¶¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£³°¤¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¡Êº¸Â¤ò¡Ë¿¶¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿·è¾¡ÅÀ¤Ë¡¢¹ñÎ©¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢Êì¤Îºî¤ëÅâÍÈ¤²¤¬Âç¹¥Êª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤Æ²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¼¯Åç³Ø±à¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤È¤âÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¸Ä¡¹¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ç¤ÏÎô¤Ã¤¿¤¬¡¢µåºÝ¤Î¾¡Éé¤ä±¿Æ°ÎÌ¤Ç¤Ï°ú¤±¤ò¼è¤é¤º¡££°¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£´Ê¬¡¢ÎëÌÚ²í¿Í´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥å¡¼¥È¤À¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥º¥£¡¼¤¬ºÇ½ªÈ×¤Ë»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£Æ£×Îò¤Ï¤Þ¤À£±Ç¯È¾¤Û¤É¡£ÊÝ°é±à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¾®£µ¡ÁÃæ£²¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È£Ç£Ë¤â·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¯Åç³Ø±àÆþ³Ø»þ¤Ï£Ä£Æ¤Ç¡¢£±Ç¯¤Î²Æ¤Ë£Æ£×µ¯ÍÑ¤ò¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¡È¹ç³Ê¡É¤ò¤â¤é¤¤¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤ËÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥º¥£¡¼¼«¿È¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ó¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ê¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ë¡££±²ó¤â¶¥¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢£±²ó¤â¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿ÌµÎÏ´¶¤òÎÈ¤È¤·¤¿¡£¡ÖÁö¤ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê¤½¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Î¤³¤È¤ò¡ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤·Á¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥º¥£¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡¢¤â¤¦Í¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¼¯Åç¡Ê£Ê£±Í¥¾¡¡Ë¡¢¿å¸Í¡Ê£Ê£²Í¥¾¡¡Ë¡¢ÃÞÇÈÂç¡ÊÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡Ë¡¢¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¡Ê¥æ¡¼¥¹Âç²ñ£³´§¡Ë¤ËÂ³¤¯£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¡È°ñ¾ëÀûÉ÷¡ÉÄù¤á¤ÎÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£±¾¡¤À¡£¡Ê²¬Åç¡¡ÃÒºÈ¡Ë
¡¡¢¡¥ï¡¼¥º¥£¡¼¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ó¾¡¡¡£²£°£°£¸Ç¯£´·î£±£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£Éã¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£ÊÝ°é±à¤Îº¢¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³ØÇ¯Âå¤Ï£Æ£Ã¥È¥Ã¥«¡¼¥Î¤Ç³èÌö¡£Îý½¬»²²Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¼¯Åç³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Ï´®Ç½¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¶£¶¥¥í¡£±¦Íø¤¡£
¡¡¢¡£²£µÇ¯ÅÙ¤Î°ñ¾ëÀûÉ÷¡¡£Ê£±¤Ç¤Ï¼¯Åç¤¬£¹Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡££Ê£²¤Ç¤Ï¿å¸Í¤¬£²£°£°£°Ç¯¤Î£Ê£²»²Æþ¤«¤é»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤£²£¶¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î½é¾º³Ê¤ÇÍ¥¾¡¤â¾þ¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏÃÞÇÈÂç¤¬Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê£±£°ÅÙÌÜ£Ö¡£¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢£Õ¡½£±£¸¡¢£Ê¥æ¡¼¥¹ÇÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÅìÀ¾²¦¼Ô¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤âÀ©¤·¤Æ£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£