Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が１０日、都内で行われた、声優を務めるアニメ映画「白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（３０日公開）の完成披露試写会に、ともにＷ主演した三森すずこらと出席した。

中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」をもとに、白蛇の妖怪と人間の許されざる愛を描く物語。２０２１年公開の「白蛇：縁起」の続編となる。

前作から約４年。変化を問われた佐久間は「ラウールの身長がまた伸びてる感じがします」と笑顔で明かしながら、メンバーそれぞれの活躍に触れてしみじみ。自身は「この４年で声優業に本腰を入れ始めるっていう。ありがたいですね」と感謝していた。

この日は作品にちなみ、本物の白蛇も登場。女性陣が及び腰な一方、男性陣は興味津々で、佐久間はためらいなく首に巻いて「かわいいー！」と大はしゃぎだった。

白蛇は縁起の良い象徴とされているだけに、佐久間はその状態で今作への思いを語り、大ヒットを祈願。一切怖がらない姿に周囲が驚くと、佐久間は「動物全員好きなんですよ」と笑顔を浮かべた。三森はすかさず「次世代のムツゴロウさん…」と表現していた。

映画にちなみ「転生したら何に生まれ変わりたいか」がテーマになると、佐久間は「裕福な家庭の猫ちゃんになりたい」と具体的に回答。「猫ちゃんってすごいんですよね。ワンちゃんだと、しつけとかできないと怒られるけど、猫ちゃんだと怒られない。甘やかされて育ちます」とおちゃめに理由を語っていた。