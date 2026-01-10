【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市などに発表（雪崩注意報） 11日05:21時点
気象台は、午前5時21分に、なだれ注意報を横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町に発表しました。
沿岸では、暴風雪や高波に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■横手市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■男鹿市
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■潟上市
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■大仙市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■にかほ市
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■仙北市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■藤里町
□暴風雪警報
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■八峰町
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■五城目町
□暴風雪警報
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風雪警報
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風雪警報
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風雪警報
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■美郷町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意