気象台は、午前5時21分に、なだれ注意報を横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市などに発表（雪崩注意報） 11日05:21時点

沿岸では、暴風雪や高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風雪警報

12日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日朝

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

12日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日朝

予想最大波高 7m





