¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥É¥é1¾¾²¼¡¡µÜËÜÎ®»ÏÆ°¡¡ÇØÈÖ6¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¥°¥é¥Ö·Ñ¾µ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï10Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¾¾²¼Êâ³ð¡Ê¤¢¤æ¤È¡ËÆâÌî¼ê¡Ê22¡áË¡Âç¡Ë¤Ï¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÇØÈÖ¹æ6¤ÎÀèÇÚ¤ÇOB¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¡Ê55¡Ë¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5µåÃÄ¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ª¤ò¤Ä¤¯¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤«¤éÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¦Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤äºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£¾¾²¼¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎÀª¤«¤éÁ÷µå¤¹¤ë¡¢¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µ»½Ñ¤ÎÎý½¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÅê¤²Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò»î¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢Ìîµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµÜËÜ¿µÌé»á¤ÈÆ±¤¸¡£°ÎÂç¤ÊOB¤«¤éÇØÈÖ¹æ6¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¨¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ö¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë´ó¤»¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ10ÅÙ¤ÎµÜËÜ»á¤ÈÆ±¤¸¥ß¥º¥Î¼ÒÀ½¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¿·Ä´¡£¡Ö·Á¼«ÂÎ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿§¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¯³Ê¹¥ÎÉ¤¤¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡×¡£¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÍ··â¤Î°ÌÃÖ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¦Â¼¾å¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£µåÃÄ¤ÏÆâÌî¼ê¶¯²½¤Ø¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¾¾²¼¤Ë²Ã¤¨¡¢2°Ì¤Ç¾¾Àî¡Ê¾ëÀ¾Âç¡Ë¡¢6°Ì¤ÇÀÐ°æ¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£½éÆü¤ÎÎý½¬¤ò»ë»¡¤·¤¿ÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¿·ÀïÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾¾²¼¡£ÃÏ¤ËÂÃå¤¤¤¿»Ñ¤¬¡¢´üÂÔ´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë
¡¡¡ÔÃÓ»³´ÆÆÄ¤³¤ó¿È¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥Ý¥¤¥Ê¥¤¥¹¡ª¡×¤Ë¿·¿Í¶ì¾Ð¤¤¡Õ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ï¿·¿Í8Áª¼ê¤òÁ°¤Ë¡Ö¾Ç¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·±¼¨¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥Ý¥¤¥Ê¥¤¥¹¡ª¡×¤È¡¢ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÅê¤²Á¬¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¼ã¼Ô¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤ë¤â¡¢ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦ÎëÌÚÏ¡¡ÊÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¡Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼ã¼ê¤Ë´ó¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯·±¼¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶õ¿¶¤ê¡©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£