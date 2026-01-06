「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）

準決勝２試合が行われ、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が初めて決勝に勝ち上がった。ともに初優勝を懸け、１２日午後２時５分からＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で対戦する。昨夏の全国高校総体との２冠を狙う神村学園は前半で尚志（福島）に先制を許したが、後半にＦＷ日高元（３年）のゴールで追い付いた。１−１で突入したＰＫ戦を９−８で制した。鹿島学園は試合終盤に途中出場のＦＷワーズィー・ジェイベン勝（かつ）（２年）が得点し、前回準優勝の流通経大柏（千葉）に１−０で競り勝った。

１人、また１人とネットを揺らすごとに、ＭＵＦＧスタジアムのどよめきが大きくなった。両者９人目時点で８人が決めるハイレベルなＰＫ戦は、尚志１０人目のシュートがバーに当たって決着。死闘を制した神村学園が、昨夏の高校総体に続く史上６校目の夏冬制覇へあと１勝とした。

神村学園は１０人全てが枠内。ＰＫは強みと思いきや、有村圭一郎監督（４８）は「ラッキーという印象しかない」と胸をなで下ろす。前日のＰＫ練習で外しまくっていた選手が脳裏に浮かび、全員が外すことも想定していたという。ＤＦ中野陽斗主将（３年）は「心配よりみんなを信じた結果がつながった」と技術より気持ちで蹴り込んだ。

先制され、内容でも押し込まれる展開。救ったのは一皮むけたＦＷ日高だ。準々決勝でチームメートのＦＷ倉中悠駕（３年）が４得点の大活躍。負けず嫌いな性格から試合後は悔しさのあまり涙した。その後、気持ちを整理。「勝利を喜べなかったことを反省した」とチームの勝利に貢献することだけを考え、ワンチャンスを仕留めた。

倉中とは小学校からの知り合い。宿舎では同室だが「あまり話はしない」といい意味で心を許し合っている関係だ。大会６得点目で倉中と大会トップで並び、アベック得点王も視野に入れる。

初の偉業達成の期待も膨らんだ。１１日には同校の女子サッカー部が柳ケ浦（大分）との全日本高校女子選手権決勝に臨む。過去、同県勢の男女アベック優勝は３度あるが、同じ高校の優勝となれば史上初。日高は「そこをしっかり狙う。まずは女子が先ですけど、自分たちも集中しながら決勝戦に向かいたい」とうなずく。茨城旋風だけじゃない。神村学園旋風が日本サッカーを席巻する。