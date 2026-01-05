巨人の井上温大投手（２４）が１０日、同学年のドラフト１位で同じ左腕の竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝とＧ球場で初対面。ライバルと共闘し２ケタ勝利、規定投球回達成を目指すと誓った。

さわやかな笑顔を浮かべながらのあいさつだった。練習の合間に竹丸と対面し、「（最初は）僕も敬語で話して、同い年って確認して、タメ口というか、普通に話しました（笑）」と和やかな雰囲気を説明した。

すでに井上、西舘、堀田、山瀬ら２００１年度生まれの同学年組はグループＬＩＮＥを作り、頻繁に食事やゴルフといった同学年会をするほど仲が良い。「山瀬がやろうって言い始めるので」と、幹事は同期に任せ、早生まれで同学年の竹丸の加入を喜んだ。

一方で、ドラ１左腕は同じ先発候補としてライバルとも言える。井上は昨季は２０試合、１０７回を投げ、４勝８敗、防御率３・７０と満足できる成績ではなかった。この日はキャッチボールなどを行い「全員がライバルだと思うので、負けないようにやるしかない。１年間１軍で先発ローテでまわって、２ケタと規定を達成したい」と口にした。新たに加わった仲間とともに切磋琢磨（せっさたくま）しながら、成長を目指す。