ヤクルトの新人合同自主トレが１０日、埼玉県内の戸田球場で初日を迎え、池山隆寛新監督（６０）が訓示を行った。就任当初から掲げる「元気」や「笑顔」などのキーワードを体現し、“ギャル語”まで駆使したトークで新人たちのハートをつかんだ。

ドラフト１位・松下（法大）ら緊張の面持ちの選手たちが整列したグラウンド。指揮官は「おはようございます」のあいさつでいきなりかんだ。「かんどる！」と自らツッコミを入れると場の雰囲気が和み、大爆笑に包まれる。「まだ環境の変化に慣れてはいないと思いますんで。焦らず！慌てず！明るく！元気に！笑顔で！頑張ってください」と大きな声を発して心構えを説いた。

最後に「ポイポイナイス！」と締めくくると再び大爆笑が起こった。ギャル雑誌「ｅｇｇ」の「流行語大賞２０２５」で９位に入った人気ワード。生配信アプリなどでポイントを投げてもらったリスナーへの感謝を示す“ギャル語”をテレビで知り、活用した。

サービス精神旺盛な“ブンブン丸”らしく盛り上げ役を務めた。「今は１２月、１月とネタが少ないところなので。皆さんのネタにできるよう。ここは私が目立つところです」。自らの振る舞いで「（チームに）運気が回ってくると思います」と狙いも説明した。

指揮官のトークは大好評で、ドラフト７位・飯田（ＥＮＥＯＳ）は「面白い監督で面白いシーズンが始まると思いました」。つかみはオッケーだ。明るく元気に再建を目指す池山ヤクルトの挑戦が幕を開ける。