Gキラーマシマシで開幕G倒や！阪神・大山悠輔内野手（31）が10日、兵庫県尼崎市のファーム本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」に隣接する室内練習場で小野寺暖外野手（27）と自主トレを公開。今季のレギュラーシーズン開幕戦となる3月27日巨人戦（東京ドーム）での必勝を誓った。昨年の伝統の一戦では初戦から出場16試合連続安打とキラーぶりを発揮。既に藤川球児監督（45）は「5番打者」に指名。期待を背負う背番号3が、宿敵撃破から2リーグ制以降では球団初となる連覇へと導く。

正月に引いたおみくじの結果を忘れるほど、大山は自主トレに没頭していた。「（おみくじの結果は）ちょっと覚えていないです…」。2リーグ制以降では初の連覇を狙う猛虎。まず照準を定めたのは開幕戦での宿敵撃破だ。

「143試合の中の1試合ですけど（シーズンの）始めというところで、もちろん勝つことが一番」

昨季、巨人戦にはめっぽう強かった。初戦から出場16試合連続安打をマーク。計25試合で35安打を誇った。チームトップの対戦打率・376に加えて3本塁打、16打点を記録。チャンピオン・エンブレムを付けた24年の王者に大きく勝ち越したことが、リーグ最速優勝の要因にもなった。それでも飽くなき向上心を持つ虎打線の大黒柱の頭に「満足」という二文字は存在しない。今オフは、トレーニングもマシマシの全部乗せで、さらなる進化に励んでいる。

「去年と同じではダメだと思っている。レベルアップを第一に考えて、また去年と違った姿、内容というのを出せるような準備というのをしている。全部においてしっかりやらないといけない。そこは自分が一番、分かっている」

背番号3はいつも通り多くを語らず、静かに闘志を燃やす姿勢を貫いた。しかし年明け5日から一緒に自主トレを行う小野寺が証言した。「大山さんはスイッチが入る。ランニングが終わったと思ったら“あと坂（ダッシュ）5本走ろうぜ”とか。きつい時にそこからもうひと踏ん張りする」。現在は午前10時に練習を開始。ただ、小野寺が球場入りする午前8時半にはすでにランニングを始めている。昨季はベストナイン、ゴールデングラブ賞も受賞。それでもチームの精神的支柱としての自覚をにじませ、後輩の模範でもあり続ける。

「しっかりやらないといけない」

既に今季の打順は決まっている。藤川監督は直々に5番に指名。「場面、場面に応じた役割、仕事というのはあると思う。自分の引き出しをしっかり増やして、その時にできるような準備をしたい」。当然ながら成績もマシマシを狙う覚悟だ。開幕戦で巨人と激突した24年は4打数無安打3三振でチームも敗戦。その借りは同じ舞台で返す。 （石崎 祥平）

○…阪神が巨人とシーズン開幕戦で対戦するのは、1937年秋から2024年まで計15度あった。成績は7勝7敗1分けと五分だが、直近では20、24年と2連敗している。