阪神ドラフト4位・早瀬（神村学園）は才木の背中を追う考えを示した。既に質問攻め計画を準備。早くも18歳右腕は憧れの先輩に聞くことを次々と明かした。

「高卒で入って、まずは何をされたのか、何が必要なのかを聞きたい。どうしたら、そういう球が投げられるのか、どういうトレーニングをしたらいいのか…」

間接的に受けた助言もチェック済みだった。8日に45勝右腕は新人選手に向けて「チームになじんで過ごしたらいい」と自身の経験も踏まえてアドバイス。その報道を目にした若虎は「見ました！自分の名前も出していただいてうれしく思う」と声を弾ませた。

高卒投手として才木は最高のモデルケースになる。高卒入団ということだけでなく、兵庫出身、長身右腕と共通点は多い。早瀬自身も憧れの選手に才木の名前を挙げる。「高卒で入られて、あそこまで活躍されている。そういう人が身近で練習されているので見習っていきたい」と何事も吸収していく構えだ。

球筋でも感銘を受けた。高卒10年目右腕も新人選手と同じSGL尼崎で自主トレ中。キャッチボールを見た際は目を丸くした。「本当に凄い球を投げるなという印象。こういうピッチャーになりたい」。この日からウエートトレーニングも開始。「環境に少しずつ慣れてきた」。最速151キロを誇る大器が目標に向かって一歩ずつ階段を上っていく。（松岡 咲季）