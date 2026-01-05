楽天の前田健太投手（３７）が異例のスピード調整で１１年ぶりに復帰する日本球界に臨む。１０日、沖縄県内で自主トレを公開し、キャンプでのブルペン入りを「（２月）１日だったり、早い段階で入れるように調整していきたい」と設定。日本の公式球に慣れること、実戦での対戦相手の分析など開幕までのテーマを掲げた。対策を万全に、新たなシーズンを迎える。

以下、前田健との一問一答。

◇ ◇

−自主トレのテーマは。

「体を強くする、筋力アップというのが毎年のプランですけど、今年は２月１日からキャンプが始まるので、そこに向けて仕上げて、体がしっかり動くように調整していきたい」

−例年より早い調整か。

「米国だと２月中旬に合流して、そこからチームで練習していく形なので、２週間ぐらい早めないといけない」

−広島時代と比べて。

「昔はゆっくりめに入って調整していたんですけど、久しぶりの復帰ですし、ボールも変わったので、投げて慣れていかないといけない。不安がなくなればペースを落とせるので早めに投げていきたい」

−新チームへの不安は。

「チームに溶け込んでいかないといけない期間もあると思うので、キャンプがスタートしてから、なじめるように努力していきたい。気を使ったり、気を使われるとストレスになってしまうので、シーズンに入るまでにそういう部分は解消していきたい」

−状態はいい。

「いい感覚で去年の終盤ぐらいから投げられているので、それを継続しつつ、ボールが変わったりとか環境が変わるので、そこにアジャスト（適応）していきたい」

−「たくさん勝つ」には。

「打線がいっぱい打ってくれれば、いっぱい勝てるんで。５点取られても１０点取ってくれたら勝てるんで。いっぱい打ってください（笑）」