¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡×¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï£±£±Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡££±£°Æü¤Ï£±£µÆü´Ö¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤¹¤ëÅÚÉ¶º×¤ê¡¢Í¥¾¡³ÛÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯½©¾ì½ê¤Ç£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆó½ê¥Î´Ø¡¢Æ±¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤Ï¿·¤¿¤ÊÍ¥¾¡³Û¤òÁ°¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç½é¾ì½ê¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·´ØÏÆ¡¢¿·Âç´Ø¤ÎÏ¢Â³Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¡ÉÁÐÍÕ»³°ÊÍè£¸£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡³Û¤òÁ°¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¤¢¤·¤¿¡Ê¤ÎÍ¥¾¡³Û½üËë¼°¡Ë¤â³Ú¤·¤ß¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½Ä£³¡¦£±£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢²££²¡¦£²£¶£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µÌó£¶£°¥¥í¡£ÊÆ¹ñ¿Í·Ý½Ñ²È¥¡¼¥¹¡¦¥Ø¥ê¥ó¥°ºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·»Ñ¤ò¡Ö»Õ¾¢¤È°ì½ï¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤ÏÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÔÂ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£·Î¸Å¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤ëÈÖ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ë¡£¿·Âç´Ø¾º¿Ê¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡¿·´ØÏÆ¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¿·Âç´Ø¾ì½ê¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤»¤ÐÁÐÍÕ»³°ÊÍè£¸£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£ÈÖÉÕÈ¯É½¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅª¤ÊµÏ¿¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º£¾ì½ê¤òÍ¥¾¡¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¤Ê¤é£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¹Ë¤È¤ê¤Ë¡£ÆÊÌÚ»³¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢¾ÈÔ¢¤Î£³¿Í¤Î²£¹Ë¤¬Âç´Ø¤ò£²¾ì½ê¤ÇÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¡Ê¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê»þ¤Ï£²¾ì½ê¤ÇÄÌ²á¡Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¿·Âç´Ø¤È¤«°Õ¼±¤»¤º¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤È¼«¿®¤¢¤ê¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£