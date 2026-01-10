阪神のドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝が１０日、憧れを公言する才木のエールを受け、早速弟子入りを宣言した。この日はＳＧＬスタジアムで新人合同自主トレ。メディアを通じた助言もチェック済みで、同じ空間で汗を流す先輩を質問攻めにする考えだ。

第２クール初日。早瀬は視線の先にいる憧れをチラチラと追った。キャッチボールをする姿に感嘆。「本当にすごい球を投げる。こんな投手になりたい」と胸を躍らせた。高校時代から目標にしてきた存在。まだ話しかける勇気はないが、聞きたいことは山ほどある。

「高卒で入ってまず何をされていたのか、何が今必要なのかを聞いていきたい。キャッチボールの質も、どうしたらそんな球が投げれるのか、どういうトレーニングをしたらいいのかとか…」

才木は今月８日、憧れを公言する早瀬に向け「張り切ってやったらいい。聞かれたらいろいろ答えたい」と、惜しみなく助言を送る考えを明かした。「（記事を）見ました。名前を出してもらえてうれしい。聞けることがあればなんでも聞きたい」と早瀬。目と耳で才木の技術を吸収し、サクセスストーリーを駆ける。