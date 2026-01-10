神奈川県庁（資料写真）

地震で倒壊の恐れがある旧耐震基準（１９８１年５月以前）の住宅が神奈川県内に約２６万戸残っていることが、県の推計で分かった。９５年１月の阪神大震災を教訓に改善が進み、県内の総戸数に占める割合は６％に低下したが、近年は家主の高齢化や新型コロナ禍の影響で対策のペースが鈍化。県は今春、耐震改修促進計画を改定し、強度不足の住宅で５年以内に対策が講じられるよう、市町村と連携し家主への働きかけを強化する方針だ。

国が５年ごとに行う住宅・土地統計調査の結果を分析した。最新となる２０２３年の調査時点で住宅の総戸数は約４２７万戸（空き家を除く）に上り、このうち耐震性不足の住宅は約２６万戸と推計。約３２万戸だった１８年からの５年間で耐震改修や建て替え、除却などが進み、約６万戸減ったとみている。

その結果、耐震性が確保された住宅の割合を示す耐震化率は２３年時点で９４％となった。全国平均（９０％）より高い状況を維持したものの、９２％だった１８年からの伸びは２ポイントにとどまり、耐震化のペースは鈍化した。また住宅の中でも、マンションなど共同住宅は耐震化率が９７％と高いのに対し、一戸建ては９０％と遅れが目立っている。