虎の“熱覇師”になる！阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は１０日、今季のチームスローガン「熱覇」にちなみ、熱く盛り上げていくことを誓った。先輩の佐藤輝、森下が見せるホームランパフォーマンスや、藤川監督が求めている“熱覇ポーズ”考案にも意欲。グラウンド上で躍動し、虎党を熱くさせる。

立石はルーキーらしく、ハツラツとプレーすると宣言した。「先輩方の前でクールになっても仕方ない。チームの新しい勢いづく選手になれたら」。アマチュア時代、あまり感情を表に出すタイプではなかったが、プロでは内に秘めた闘志を出していく。

プレー以外でも球場を沸かせる。佐藤輝と森下が、ホームランを打った際に行うジャンピングエルボータッチは、憧れのパフォーマンス。「絵になるというか、メジャーリーグでは主流。自分もそういうことができたら最高」と、自身も甲子園の大歓声を浴びながら、喜びを爆発させたい。

また、藤川監督が選手に期待している「熱覇ポーズ」の考案についても意欲を見せた。「かっこいいポーズがあればやりたい」。チーム、ファンを盛り上げるため積極的に動いていく構えだ。

この日から新人合同自主トレは、第２クールに突入。東京での新人研修会を終え、前夜は遅くに帰阪。「（講義、移動で）座っている時間が長かったので（体に）きてました」と疲労の色は隠せず。それでも外野ノックや、ウエートトレーニングなど練習メニューも増加。「楽しめた」と充実の汗を流した。スタンドも一般開放され、１４００人のファンが声援を送った。

「キャンプに入ったら自分らしくやるために、今の時点からすがすがしくやっていきたい」。期待のルーキーは、チームを熱くし連覇に貢献する。