ラ・リーガ 25/26の第19節 ジローナとオサスナの試合が、1月11日02:30にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。ジローナのアレックス・モレノ（FW）のアシストからブラディスラフ・バナト（FW）がゴールを決めてジローナが先制。

ここで前半が終了。1-0とジローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

68分、オサスナが選手交代を行う。ジョン・モンカヨラ（MF）からモイ・ゴメス（MF）に交代した。

75分、オサスナは同時に2人を交代。ルーベン・ガルシア（FW）、ハビ・ガラン（MF）に代わりラウル・ガルシア（FW）、アベル・ブレトーネス（MF）がピッチに入る。

79分、ジローナは同時に3人を交代。トマ・レマル（MF）、ブライアン・ジル（MF）、ウーゴ・リンコン（DF）に代わりジョエル・ロカ（FW）、アレハンドロ・フランセス（DF）、ラス・クルマ（FW）がピッチに入る。

85分、オサスナが選手交代を行う。ビクトル・ムニョス（FW）からキケ・バルハ（FW）に交代した。

88分、ジローナが選手交代を行う。ブラディスラフ・バナト（FW）からクリスティアン・ストゥアーニ（FW）に交代した。

90+6分にジローナのラス・クルマ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、ジローナが1-0で勝利した。

なお、ジローナは85分にブラディスラフ・バナト（FW）、90+4分にジョエル・ロカ（FW）に、またオサスナは46分にジョン・モンカヨラ（MF）、70分にハビ・ガラン（MF）、90+6分にアイマル・オロス（FW）、90+7分にセルヒオ・エレラ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 04:50:16 更新