エールディヴィジ 25/26の第18節 トウェンテとズウォレの試合が、1月11日02:45にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

57分、ズウォレが選手交代を行う。タイス・オースティング（MF）からヨウネス・ナムリ（MF）に交代した。

66分に試合が動く。ズウォレのショラ・ショレティレ（MF）がヘディングシュートを決めてズウォレが先制。

69分、トウェンテは同時に3人を交代。ソンドレ・オージャセテル（MF）、ダウダ・バイトマン（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）に代わりマルコ・ピアツァ（FW）、トーマス・ファンデンベルト（MF）、リッキー・ファンボルフスビンケル（FW）がピッチに入る。

73分、ズウォレが選手交代を行う。カイ・デローイ（FW）からヤン・ファベルスキ（MF）に交代した。

82分、ズウォレは同時に2人を交代。ショラ・ショレティレ（MF）、トリスタン・ホーイヤ（DF）に代わりヤミロ・モンテイロ（MF）、オリビエ・アールツセン（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分トウェンテが同点に追いつく。マツ・ロツ（DF）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もトウェンテの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、トウェンテは81分にバート・ファンルーイ（DF）に、またズウォレは53分にショラ・ショレティレ（MF）、61分にカイ・デローイ（FW）、87分にライアン・トーマス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-11 04:50:54 更新