エールディヴィジ 25/26 第18節 トウェンテ vs ズウォレ 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第18節 トウェンテとズウォレの試合が、1月11日02:45にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。
トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
57分、ズウォレが選手交代を行う。タイス・オースティング（MF）からヨウネス・ナムリ（MF）に交代した。
66分に試合が動く。ズウォレのショラ・ショレティレ（MF）がヘディングシュートを決めてズウォレが先制。
69分、トウェンテは同時に3人を交代。ソンドレ・オージャセテル（MF）、ダウダ・バイトマン（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）に代わりマルコ・ピアツァ（FW）、トーマス・ファンデンベルト（MF）、リッキー・ファンボルフスビンケル（FW）がピッチに入る。
73分、ズウォレが選手交代を行う。カイ・デローイ（FW）からヤン・ファベルスキ（MF）に交代した。
82分、ズウォレは同時に2人を交代。ショラ・ショレティレ（MF）、トリスタン・ホーイヤ（DF）に代わりヤミロ・モンテイロ（MF）、オリビエ・アールツセン（DF）がピッチに入る。
後半終了間際の86分トウェンテが同点に追いつく。マツ・ロツ（DF）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。
その後もトウェンテの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。
なお、トウェンテは81分にバート・ファンルーイ（DF）に、またズウォレは53分にショラ・ショレティレ（MF）、61分にカイ・デローイ（FW）、87分にライアン・トーマス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-01-11 04:50:54 更新