三笘薫、久保建英、中村敬斗ではない。国立で敗れてなお異彩を放った俊足ドリブラーが手本にする“意外な日本代表戦士”は？【選手権／準決勝】
［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）
高校選手権の準決勝で尚志（福島）が神村学園（鹿児島）にPK負け。前半５分に先制しながらも後半28分に追いつかれた結果、PK戦で８−９と敗れた。
それでも尚志の戦いぶりは評価されるもので、なかでも攻撃の起点として際立った存在感を示したのが９番の根木翔大だ。前半５分に見事なチャンスメイクで岡大輝のゴールをアシストし、その後も抜群のスピードと巧みなフェイントで相手を翻弄したパフォーマンスは、会場の視線を集めるほど圧倒的だった。自身の出来について、本人は以下のように話していた。
「要所要所でのドリブルからのチャンスメイクや、相手の８番に決定的な仕事をさせなかった部分は多少できたのかなと。そこは自分でも評価したいですね」
そのドリブルは独特で、三笘薫、久保建英、中村敬斗のそれではない。果たして、根木は誰を手本にしているのか。答として挙がったのは予想もしなかった”意外な日本代表戦士”だった。
「今日は右サイドでしたが、普段はFWをやっているので、古橋（亨梧）選手とか。サイドの時は伊東（純也）選手のスピードの使い方やクロスの上げ方はお手本にしています」
神村学園にとって明らかに脅威となり、異彩を放った俊足ドリブラー。将来、日本代表で伊東のような活躍ができるか。飛躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
