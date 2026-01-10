こんな“憧れ体型”が隠れていたとは…韓国女子ゴルファー、鍛え抜かれた美貌を大胆放出

韓国女子ゴルファーのキム・ジュヨン2が、美貌と鍛え抜かれたスタイルが際立つ最新SHOTでファンを夢中にさせている。

【写真】童顔でグラマラス…韓国美人ゴルファーの密着ウェア

キム・ジュヨン2は最近、インスタグラムを更新。「2025年をすべて盛り込むには限りなく足りない20枚…」と綴り、写真や動画など計20枚を公開した。

（写真＝キム・ジュヨン2のInstagram）

投稿では、2025年内に撮影されたとみられるキム・ジュヨン2の写真や動画が見られる。ゴルフクラブを肩にかけ、スポーティーなブラトップ姿でポーズを決めたカットでは、日頃のトレーニングの成果がうかがえる引き締まったスタイルを堂々と披露。健康的な美しさとアスリートらしい存在感が際立ち、見る者の視線を引きつける。

さらに、屋外イベントでリラックスした表情を見せるプライベートショットや、トレーニングジムで鏡越しに撮影したワークアウト中の自撮りも公開。競技中とは異なる素顔と、日常的に体を鍛えるストイックな一面を同時にのぞかせている。

コメント欄には、「素敵すぎる」「本当に美しい」「スポーツ万能でこの美貌は反則」「見ているだけで元気をもらえる」といった反応が相次いでいた。

キム・ジュヨン2は1996年生まれの29歳。2016年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）を通じてプロ転向し、主に3部相当のジャンプツアーを中心に活動してきた。近年はゴルフレッスンイベントへの出演に加え、ジムでのワークアウト風景を積極的にSNSで発信しており、競技面だけでなくライフスタイル面でも注目を集めている。