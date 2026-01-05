「史上最大の番狂わせだ」大大大波乱！日本代表MF欠場の前回王者が６部のアマチュアクラブに衝撃の“完敗”で海外驚愕！ファンは憤慨「バカげている」「なんて恥だ」「どっちがプレミアのクラブだよ」
大大大波乱が起きた。
現地１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、鎌田大地が所属する前回王者のクリスタル・パレスが６部のマクルズフィールドと敵地で対戦。アマチュアクラブに１−２でまさかの敗戦を喫した。
41分に先制を許したパレスは、ハーフタイムに３枚替えを行なったものの、60分にも被弾。90分にジェレミ・ピノのFK弾で１点を返すのがやっとだった。
このアップセットはもちろん、サッカー界の話題をさらった。英紙『THE Guardian』はこう報じた。
「ほぼあらゆる指標から見て、これはFAカップ史上最大かつ最も劇的なジャイアントキリングとして記憶されるだろう。イングランドサッカーのピラミッドにおいて、クリスタル・パレスとマクルズフィールドの差は117にも上る。ヨーロッパで戦うプレミアリーグのスター選手揃いのチームは、なぜか６部リーグのホストチームに圧倒され、当然の敗北を喫した。1909年以来初めて、カップ優勝チームがノンリーグのチームに敗れたのだ」
また、英公共放送『BBC』は「ノンリーグのマクルズフィールドは、FAカップ史上最大の衝撃を与え、王者クリスタル・パレスを破るという驚異的で記憶に残るパフォーマンスを見せた」と伝えている。
「ホームチームはプレミアリーグのパレスより117位下にランクされており、リーグ順位で見るとこの大会史上最大の番狂わせとなった。だが、ピッチ上ではその差は存在せず、マクルズフィールドの勝利にふさわしいものだった」
内容でも“完敗”を喫し、パレスファンの不満は収まらない。クラブの公式SNS上には、怒りのコメントが殺到した。
「何が起こったのか説明してくれ」
「まったくバカげている」
「恥ずかしい」
「ありえない。６部でトップ10にも入ってないチームだぞ」
「どっちがプレミアのクラブだよ」
「なんて恥だ」
「唯一獲れるタイトルだろ」
マ―ク・ゲイとアダム・ウォートンのイングランド代表コンビらを先発で起用しての敗戦に衝撃が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
