◇スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第4戦（2026年1月9日 米コロラド州アスペン）

女子は北京五輪銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が80・75点で3位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が79・25点で4位。全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基準を満たし、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。

24年ユース五輪覇者の工藤も、初の五輪代表入りを確実にした。今季は昨年12月のW杯開幕戦で初の表彰台となる2位に入り、今大会も表彰台に迫った。結果には「足りない部分がちゃんと分かっている。（次戦の）ラークスにつなげたい」と反省も、憧れの舞台へ「きっと人生の中で特別なものになる。しっかり自分のしたい滑りをして、メダルを獲りたい」と意欲。10年バンクーバー五輪代表の兄・洸平さんが届かなかったメダルを目指す。

▽スノーボード・ハーフパイプの五輪派遣推薦基準 24〜25年、25〜26年の2シーズンのW杯、世界選手権、全日本選手権の計10大会が評価対象で、SAJが独自に定めるポイントスケールを基に、ベスト2リザルトの合計獲得ポイントの上位者から選出。男女ともに日本の出場枠は4人。女子は清水さらが昨年12月のW杯第1戦で上位4人に入ることが確実となり、対象大会1戦を残し、小野、冨田せ、工藤も上位4人が確定した。