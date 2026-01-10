◇スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第4戦（2026年1月9日 米コロラド州アスペン）

女子は北京五輪銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が80・75点で3位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が79・25点で4位。全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基準を満たし、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。

冨田せなは3位に入り、3大会連続の五輪代表を確実にした。決勝は1回目の冒頭で3回転技を決め、80.75点で2大会連続の表彰台を確保。「凄くうれしいが、納得しないでどんどん自分のレベルを上げていけたらいい」と話した。

22〜23年シーズンは体調不良で全休し、一時はモチベーションが上がらない時期があったものの、昨季後半から調子を上げてきた。妹・るきとの姉妹同時出場は逃したが、「悔いなく五輪を終えられたら」と落ち着いた表情で話した。

▽スノーボード・ハーフパイプの五輪派遣推薦基準 24〜25年、25〜26年の2シーズンのW杯、世界選手権、全日本選手権の計10大会が評価対象で、SAJが独自に定めるポイントスケールを基に、ベスト2リザルトの合計獲得ポイントの上位者から選出。男女ともに日本の出場枠は4人。女子は清水さらが昨年12月のW杯第1戦で上位4人に入ることが確実となり、対象大会1戦を残し、小野、冨田せ、工藤も上位4人が確定した。