宮崎県都城市で1次キャンプを行っているアルビレックス新潟は10日、高城運動公園多目的広場で2部練習を行い、各選手が体力強化に重点を置いたメニューを精力的にこなした。在籍6年目を迎えたMF藤原奏哉（30）は、ハードなメニューを歓迎。30代となっても向上心は尽きず、心身共に成長を遂げて今季も不動の右サイドバックとして君臨する。

右サイドバックは今年も譲らない。午前のランニングメニューではペースを落とさずに走り、ポゼッション練習では味方に指示を出してリーダーシップを発揮。藤原奏は「新しいチームを活気あるチームにしたい」と充実感を漂わせて言った。

新潟では過去5シーズンで176試合出場。23年を除き、21年の加入からフル出場に近い活躍を続けてきたが、昨季はケガに悩まされた。股関節を痛め、6月の第22節の町田戦から3試合を欠場。チームとしても樹森大介監督から入江徹監督への交代に踏み切ったばかりのタイミングでの離脱。結果、34試合に出場したが、悔いは残った。

昨季の二の舞いだけは避ける。今年9月で31歳となるが「体の部分は成熟してきている」と言い、船越優蔵新監督が明言したハードなメニューについては「体力的にも精神的にも鍛えるいい機会」と捉える。特に百年構想リーグはJ2、J3チームが相手で「必死に走って、戦ってくるチームが多い。負けないように取り組みたい」と表情を引き締める。

在籍6年目は舞行龍、早川に次いで長い。J2札幌に移籍した前主将の堀米悠斗らが去った中で「チームを知っている選手がいると強い。強みになれればいい」とリーダー役となる自覚も十分。「まだ様子を見合っている感じ」の新チームでは、特に新加入選手と積極的に意思疎通を図ろうとしている。

船越監督の第一印象は「（身長1メートル94で）大きい人なので、存在感がある」と冗談交じりに言いつつ「話をしていても意思がはっきりしている。言葉に一貫性がある」とまとめる力を感じている。「気持ちが伝わらないとサッカーはできない」と強調する新指揮官の下で、目指すのは泥くさくハードワークするチーム。藤原奏が、率先して体現していく。（西巻 賢介）

○…午前中に行われた1600メートル走で新加入の大西が武器の走力を見せつけた。「最初、飛ばした方がいい」と飛び出し、同じグループで走った運動量が自慢の星や白井を大きく引き離して独走。後半は「もうちょっと速くいけた」と余力を残しながら少しペースを落としたが、それでも先頭でゴールした。走力を求める船越監督に猛アピール。「走れるのは自分の持っているもの。継続して出せるようにしたい」と語った。