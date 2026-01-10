ボートレース芦屋では12日から17日まで「G1全日本王座決定戦 開設73周年記念」が行われる。気になるモーター事情をチェックしておきたい。

モーターは昨年4月23日が初下ろし。ただ、芦屋の一般戦では1〜5Rで企画レースが実施されており、一概に勝率や2連対率とパワーがリンクするとは言い切れない。

それでも、勝率トップのエース9号機の信頼度は高い。前回正月戦の安武一也は大敗続きも「足に余裕がある」とコメント。パワー面では頭ひとつリードしている。

これに迫るのは54号機。7優出3Vを数え、実戦足はハイレベルだ。調整次第で出足型、伸び型と自由自在な60号機も見逃せない。また、昨年末に中山翔太が涙の初優勝を果たした35号機は伸び足に魅力あり。59、46号機も安定して好パワーを見せる。

夏場にパワーダウンしていた2号機は気温が下がって伸び足が復活ムードだ。17、26、21号機も素性は良好。調整が合えば上位機をしのぐ働きをしてくれそうだ。惜しくもベストテン圏外となった8、37号機もポテンシャルのあるモーター。覚えておきたい。