堅実な“健太券”に乗るべし――。ボートレース芦屋では12日から17日まで「G1全日本王座決定戦 開設73周年記念」が行われる。豪華精鋭52人が集結する前にソフトバンクホークスが誇る攻守の仕事人・今宮健太内野手（34）が単独開催G1競走を深掘りした。桐生順平との顔そっくり話や選手との交友録などボートレース愛のみならず、史上初の400犠打＆100号本塁打達成者らしく、基本は小技、時には大技を駆使したダブルドリーム予想などを大展開。「芦屋町ふるさと観光大使」のお笑い芸人のコンバット満（56）とともに本命党として盛り上げ続けた。

《実際会ったら…似ていなくね？》

コンバット満（以下コン） ご無沙汰しています！今宮さん。というより、いや〜、やっぱり似ているよね。

今宮 何の話ですか。そんなには似ていないでしょ。

コン 僕の中では桐生選手と丸野一樹選手の中間が今宮さん。実際に会ったことあるんでしょ？

今宮 桐生選手には住之江ピットまで会いにいったことがあるんです。“似ているって言われるんですよ”と言ったら“僕も言われます”と。2人で一緒に写真撮ったら“別に似ていなくね？”となりました。でもグランプリ覇者になってむちゃくちゃうれしい。丸野選手は同学年。ゴルフに一緒に行ったこともありますよ。

《ペアボートで足ガクガク》

コン 顔そっくりネタの“つかみ”から入りまして〜、ボートレースとの出合いは？

今宮 約10年前に森（唯斗）と若松に行ってみようとなって、峰選手、（篠崎）元志さんたちが走っていて“格好いいな”ってなりました。徳山では今村豊さんや白井さんがいる中でペアボートにも乗せてもらって。衝撃でした。

コン 凄かったでしょ。

今宮 今村豊さんが前を走って引き波を作ってくれたんですけど、波を越えるだけで、足がガクガクで。“立ってみていいよー”って言われたけど、モンキーターンとか絶対できない。ずっと、ぐるぐると水上を滑っている感じですね。

コン そこから選手とも仲良しになったんですか？

今宮 西山選手は食事を一緒にしたりして僕の自主トレにも来るようになって。片岡雅裕選手や篠崎仁志選手なんかもつながって。

コン 選手は食事も、すごい徹底されていますよね。

今宮 よく、あの減量に耐えながらやれているなと。ガツガツと筋肉も付けないで、おかずもあまり食べないし。本当の勝負師ですよね。あとは、あのスタート。行かないと負ける。フライングだと生活、仕事がなくなる。罰則を食らう。ストイックさが素晴らしいし、あの腹筋、股関節、体幹、下半身の強さ。格好いいし、尊敬していますね。

コン 主に勝負するレース場は、どこですか。

今宮 シーズン中はやらないんですが、だいたい下関、若松、福岡です。芦屋はインが強いイメージです。

《健太券は…“安パイ”です》

コン “健太券”は穴狙いですか？本命ですか？

今宮 基本は“安パイ”ですね。1号艇が絶対と思ったら、必ず1から。1からオッズを見て買う。

コン 背番号と同じ「6」号艇はどう買いますか。

今宮 あまり考えず、＜1＞―全―＜6＞は買う。基本は＜1＞―＜6＞―全は、買わない。

コン さすが犠打の名手。僕なんか穴党で、芦屋の仕事で今村豊さんにキレられて“1を買わんか。断然、1なんやけ”と言われました。芦屋はイン有利です。じゃあ、決まり手も「逃げ」が一番好きですか。

今宮 いやいや、3号艇の捲り差しを的中させたときはスーパー気持ちいい。イン、2の差し、空いてからのズボっ！みたいな。あとはダッシュ枠の捲り差し。特に5（号艇）。でも、基本は1号艇からです。

コン 直前情報では、何を信用しているんですか。

今宮 ターン回りは自分なりに見ますね。自分なりに回ってからの押しだったりを“何か良くない？”と思ったり。周回展示では、オリ展、オリジナル展示タイムですね。

コン では、今節で気になる選手を教えてください。

今宮 僕はもう桐生選手。似ている、似ているとずっと言われ続けて、実際に会ったら“そんな似ていないやん”だったので。

コン 西山選手ではないんですね。

今宮 いや、推しではないですよ。友達枠です（笑い）。何でも言えるので。あとは期待のホープは仲谷颯仁選手推しで。関浩哉選手はもうブレークしましたね。あとは中村日向選手は、いいんじゃないんですか。あとは佐賀の定松勇樹くんも。

コン 前回覇者の入海馨選手も桐生、今宮さん系の顔ですよ。元球児で。

今宮 そうですね。高校では（ソフトバンク海野（隆司捕手）の先輩ですね。

コン ベテラン勢では。

今宮 松井繁さんです。かっこいいの一言でまとまる。何が、ではなく、ただただ、かっこいい。

コン では初日、2日目ドリームの健太予想をお願いします。

今宮 初日の全日本王座ドリームは西山さん。いいモーターを引かないけど、まずは1（号艇）から。対抗は池田選手で次は峰選手。最後は元志選手で。＜1＞＜2＞、＜1＞＜4＞、＜1＞＜5＞。

コン 次は2日目のアシ夢ドリーム。

今宮 ここは白井選手から。対抗はイチ推しの桐生選手で、最後に羽野選手。＜2＞―全から＜5＞、＜6＞の3着付けは夢があるよね。

コン そして最後にイチ推しの桐生選手に一言を。

今宮 芦屋G1は17日に終わるんで、自主トレにお待ちしております！

◇今宮 健太（いまみや・けんた）1991年（平3）7月15日生まれ、大分県別府市出身の34歳。プロ野球ソフトバンクホークス所属の内野手。明豊高校時代には春2回、夏1回の甲子園出場がある。2009年のドラフト会議でソフトンバンクホークスから1位指名。守備力が高く評価されて、入団2年目には早くも開幕一軍切符をつかんだ。以降も不動のショートとして定着し、14年には全試合出場を果たしている。通算1412安打。ベストナイン4回、ゴールデングラブ賞5回など輝かしい実績を残し、パ・リーグ記録の通算401犠打など、常勝軍団に欠かせない存在として今もなお活躍する。入団時は「2」だった背番号は、19年から「6」。1メートル72、76キロ。右投げ右打ち。

◇コンバット満 1969年（昭44）8月13日生まれの56歳。本名は羽田満。博多華丸・大吉、カンニング竹山らと同期の福岡吉本1期生。22年春に退所し、フリータレントへ。主に九州・福岡のバラエティー番組やスポーツキャスター、ボートレース配信番組などで活躍中。