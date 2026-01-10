俳優の生田斗真（41）が10日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。「嵐」が結成された時に感じたことを振り返った。

1996年に11歳で芸能界入りした生田。97年から松本潤、相葉雅紀、二宮和也とジャニーズJr.内ユニット・MAINを結成し、4人でユニット活動をしていた。

この状況にMCの有働由美子アナウンサーから「このままデビュー、このグループでみたいに思いませんでした?この4人で」と聞いた。生田は「いや…当時、今はもしかしたら違うかもしれませんけど、チーム分けみたいな感じだった。会社の人たちが呼びやすいというか」と、ユニットも数多く存在していたためデビューするという感覚はなかったと振り返った。

だが、99年にユニットを組んでいた松本、相葉、二宮が「嵐」としてデビューしたことに「本当に仕事感覚なかったから…みんな横一列で楽しくやっていこうねだったから。急に嵐がガンって出た時に前後ができるっていうか。“これって仕事だったんだ”“競争だったんだ”って初めて知るっていう。楽しいだけじゃやっていけないよねっていう…大人の一歩を踏み出した感覚はあった」と、「遊び」ではなく「仕事」として向き合う瞬間だったと明かした。