◇スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第4戦（2026年1月9日 米コロラド州アスペン）

女子は22年北京五輪代表の小野光希（21＝バートン）が91・00点で今季初優勝、通算7勝目を挙げた。北京五輪銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が80・75点で3位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が79・25点で4位。3人は全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基準を満たし、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。男子は戸塚優斗（24＝ヨネックス）が今季初優勝、通算9勝目を挙げた。

シーズン初戦のザ・スノーリーグは2位に入ったものの、W杯開幕戦は9位と振るわず、第2戦は公式練習でヘルメットが割れるあわやのアクシデントもあり棄権。24年2月以来、約2年ぶりの優勝で悪い流れを断ち切った小野は「気持ちを切り替えて年明けからしっかりできた。自分を褒めてあげたい」と目を潤ませて喜んだ。

1回目に正スタンスと逆スタンス、それぞれで反対方向に踏み切る技を組み込んだ多彩なルーティンを完璧に滑り切り、唯一の90点台をマーク。「不安のある会場で自分の滑りを1本目から決められたのは成長できた部分」と自画自賛した。

17歳で初出場した北京五輪は9位。重圧に押しつぶされた経験から「ずっと次の五輪のことを一番に考え、スケジュールも練習プランも考えて過ごした」とミラノ・コルティナ五輪に懸けてきた。苦手な背中側に回るバックサイド900（2回転半）も4年かけて練習し、昨秋には雪上でついに成功。2回目はこの技を決められずに転倒したが、「五輪に向けても本当に安心した」と手応えを得た。

早大スポーツ科学部4年に在学中で、卒論もハーフパイプをテーマに執筆。女子では随一の高さあるエアを武器に、2度目の夢舞台へ「いい色のメダルを獲れるように頑張りたい」と思いをはせた。

◇小野 光希（おの・みつき）2004年（平16）3月5日生まれ、埼玉県出身の21歳。5歳で競技を始め、小学校時代にハーフパイプを開始。18、19年のジュニア世界選手権、20年のユース五輪を制覇し台頭。21年世界選手権6位、22年北京五輪は9位。23年1月にW杯初勝利を挙げ、通算7勝。昨年3月の世界選手権は3位。現在、早大4年在学中で4月にINPEX入社予定。所属はバートン。レギュラースタンス。1メートル54。

《男子・戸塚「2位の呪縛解けた」V》今季はシーズン初戦のザ・スノーリーグを含め3戦連続2位だった戸塚は24年12月以来の勝利を飾り「2位の呪縛が解けた」と息をついた。1回目に高難度の技を含むルーティンを完璧に決め、「もっと（精度を）上げて、五輪に向けて調整していけたらいい」と話した。重野秀一郎（日体大）は自己最高の2位に入り、五輪代表入りの可能性を残した。選考大会は残り1戦で「2位以上に入らないと、ここで五輪レースが終わっていた。過酷なレースの中で勝てたのはうれしい」と話した。

▽スノーボード・ハーフパイプの五輪派遣推薦基準 24〜25年、25〜26年の2シーズンのW杯、世界選手権、全日本選手権の計10大会が評価対象で、SAJが独自に定めるポイントスケールを基に、ベスト2リザルトの合計獲得ポイントの上位者から選出。男女ともに日本の出場枠は4人。女子は清水さらが昨年12月のW杯第1戦で上位4人に入ることが確実となり、対象大会1戦を残し、小野、冨田せ、工藤も上位4人が確定した。