ストレス癒やすと中国の若者に人気、伝統医療に注目集まる

中国で受験や就職をはじめとする厳しい競争社会を生きる若者のストレスを癒やすものとして伝統医療「中国医学（中医）」が注目されている。

欧米や日本にも広まりつつある。

春秋戦国に基礎 若者に人気

西洋医学が病気そのものを治療するのに対し、中医は患者の体質に合った治療で体調を整える。病気までいかない不調や、予防にも役立つと信じられている。日本では漢方医学、韓国では韓方医学として独自に発展し、西洋医学とは異なる伝統医学として広まり、一般的に総称として東洋医学と呼ばれる。

発祥は２０００年以上前とされる。古代の人々が植物で痛みを除く方法を発見し、知識を蓄積してきた。春秋戦国時代に中医の基礎である五感を使った診察方法「四診」が提唱され、長い年月をかけて先人たちの経験に基づき診断や治療方法が確立されてきたという。

中国政府は、中医を「漢族と少数民族の医学をまとめた総称」と定義する。中国総人口の９割を占める漢民族のみではなく、チベット族やウイグル族といった少数民族がその土地の地形や気候に合わせ長年にわたって培ってきた医学も中医に含むとしている。

中国では近年、職場における長時間の激務や社会生活のストレスで体調不良を訴える若者が多い。北京市共産党委員会の機関紙・北京日報のニュースサイトは２０２５年６月、１８〜３５歳の若者のうち７６％が不調を抱えていると報じた。「健康の悩みが中医薬関連商品の流行を後押ししている」という。生薬を使ったパンやお茶、化粧品、入浴剤にいたるまで中医を取り入れた商品が売れている。

薬膳・整体 夜市で

中国ではここ数年、若者の関心の高さを受けて中医に基づく整体や薬膳商品が楽しめる露店が集まった夜間市場「中医薬夜市」も人気だ。

昨年１０月中旬、湖南省長沙市で開かれた夜市には若者が集まり、中医師らによる無料の診断や整体を受けていた。体験に来た長沙市の医療機器販売会社員、陳露さん（３７）は「徹夜や運動不足で体調不良を感じている。多くの人が中医に頼る気持ちがわかる」と話す。

中医は１５年、中医学者の屠呦呦（トゥーヨウヨウ）氏がノーベル賞の自然科学分野で中国初の生理学・医学賞を受賞したことで注目された。屠氏は熱治療に使われてきた中医薬から成分を抽出し、マラリア治療薬を作った。１９年以降の新型コロナウイルス禍では、新薬が開発される前、中医薬が「コロナの症状を抑えるのに役立った」（中国政府）とも言われた。

海外展開に力 輸出額１・５倍に

中国は、世界各地で中医を広める施策に取り組んでいる。ハンガリー、タイ、ロシアなど計３０か所で施設を共同建設し、中医師を派遣している。関連団体によると、中医商品の輸出額は２０２４年に約５３億ドル（約８３００億円）と１０年前の１．５倍になった。

２４年には、中医を扱う外国人材を約３年間で１３００人育成する目標を掲げた。中医の名門、上海中医薬大では毎年、米国やフランス、日本やマレーシアなど約５０か国から留学生を受け入れる。卒業生は中国内外で中医師として活躍している。

授業を担当する王麗禎医師（４４）は「自国で学んだ後、本場で学び直したいと中国に来る人もいる」と話す。

人工知能（ＡＩ）を活用した中医の普及も進む。症例を学習させたＡＩで患者の顔色や舌の色を撮影し、脈を測ることで状態を把握し、体が必要としている中薬や食材を勧める。２５年に広東省にある中医の病院などが発表したＡＩは経験豊富な約５万人の中医師の臨床経験が登録され、中医師免許資格の試験で正答率が９割を超えた。