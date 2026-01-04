効果の乏しい投薬を漫然と続けたり、検査を不必要に繰り返したりすれば、医療費の無駄遣いにつながる。

しかも、薬の副作用で体調の悪化も招きかねない。

こうした医療は「低価値医療」と呼ばれており、この部分だけでも国内で年１０００億円以上が費やされているとの推計もある。

低価値医療の典型例は、ウイルスが引き起こす風邪の患者に、細菌感染を治療する抗菌薬を出すといったものだ。骨や筋肉が原因の腰痛に、神経性の痛みを抑える鎮痛薬を処方する例もある。

筑波大などの研究グループが、全国のクリニックで外来診療を受けた患者の記録を調べたところ、１０人に１人が低価値医療を受けていたという。

広く行われている投薬や検査でも、研究が進み、後になって科学的にほとんど意味がないとわかってくる場合もある。そもそも薬の使い方が間違っていた場合には、治療に役立つはずもない。無駄はできるだけ排除したい。

厚生労働省は、低価値医療の削減を推進することにした。

今後、効果が乏しいと考えられる治療や検査にどのようなものがあるか、医療関係の学会から情報を集める。そのうえで２年後の診療報酬改定の際に、該当する投薬などを公的医療保険の対象から外すことなどを検討する。

無論、中には効果が乏しいと断じることができるかどうか迷う事例もあるだろう。国は専門家と連携し、慎重に精査すべきだ。

低価値医療を行っているクリニックの医師は、年齢が高かったり、患者数が多かったりする場合が少なくないという。専門医の資格を持っていない人も目立つ。

学会は、医師が治療の参考にする診療指針に低価値医療の具体例などを明記し、注意喚起する必要がある。ベテランの医師向けに研修を行うのも一案だろう。

そもそも外来診療は、診察や処方をすればするほど報酬が増える「出来高払い」となっており、過剰な投薬や検査につながりやすいとされる。こうした仕組みを見直さなければ根本的な解決にはならないのではないか。

健康面でも弊害が大きいのは、ウイルス性の風邪に対する抗菌薬の処方だ。抗菌薬が過剰に投与されることで細菌が変化し、薬の効きにくい耐性菌が増えている。薬剤耐性菌に感染した場合、患者の治療は難しくなる。

それを防ぐためにも、低価値医療の見直しは急務だ。